Битката в София се изостря! Служебни абонаменти задушават синята зона

Недоволството от новите идеи за паркиране в София расте с всеки ден. Проектопромените на Столичната община включват не само почти двойно по-високи цени, но и ограничаване на служебните абонаменти в центъра. А проверка на бТВ показва, че още сега голяма част от най-желаните места са напълно недостъпни за обикновените шофьори.

Център, пълен с табели „служебен абонамент“

Последните няколко дни темата с паркирането в София предизвика недоволство и голяма дискусия. Проектопромените, които Столичната община представи, предвиждат обаче не само по-високи, почти двойни цени, но и ограничение на служебните абонаменти за паркиране в сърцето на града.

Проверка на бТВ обаче показва как и към момента голяма част от местата там са заети от бизнеси, но и от институции. Според шофьорите в София местата за паркиране отдавна се оказват недостатъчни. На някои улици голяма част от тях са изцяло недостъпни за гражданите.

Институциите взимат най-апетитните локации

Причината - освен бизнесът, близо 80 институции разполагат със служебни абонаменти в синя и зелена зона. На една от улиците пред Министерството на транспорта всички възможни места са само със служебен абонамент. Така на ул. „Кузман Шапкарев“ гражданите не могат да паркират. Трудно места се намират и на съседната ул. „Гурко“. Причината е същата.

Сградата на Министерството на транспорта попада в подзона 4 на синята зона на София. Там са десетки институции - БНБ, КРС, шест министерства, Банката за развитие, Народният театър, Филхармонията и още много. В идеалният център на столицата има стотици бизнеси, офиси, но и жилищни сгради.

14% от местата са „приватизирани“

Така според данните на Столичната община всички служебните абонаменти там са 250 от наличните 1785 места. Или 14% от паркоместата са напълно недостъпни за гражданите, които искат да спрат тук почасово. Според данните Министерството на околната среда и водите се оказва с най-много „запазени места“ - 16. С по 10 са централната банка, обществената телевизия и транспортното министерство.

Някои ведомства имат договори за платено паркиране и през техни агенции или дирекции, макар те да са в същата сграда като министерството. Данните показват още, че почти една четвърт от всички служебни места в синята зона са заети от институции.

Ако реформата мине - по-малко привилегии, по-скъпо паркиране

Ако бъдат приети предложението на Столичната община, ще има ограничение за служебните абонаменти във всяка подзона. Така райони като този в зона 4 с десетки институции ще изглежда различно, защото сега абонаментите там са 14% от всички места, а трябва да бъдат под 10.

Освен това ограничение, реформата, представена от кмета, предвижда повече платени зони и по-високи цени. Според столичани обаче реформата няма да даде резултати. Според тях решение е изграждането на паркинги. Според предложените промени служебните абонаменти ще бъдат не само по-малко, но и по-скъпи. Така месечната такса вече може да стигне до 800 евро в синя зона.

