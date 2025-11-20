Софиянци излизат на протест срещу новите зони и цени за паркиране

София се готви за серия от протести срещу планираните промени в режима на платеното паркиране в града. Недоволството е насочено срещу разширяването на обхвата на „синята“ и „зелената зона“, предстоящото поскъпване на паркирането, както и срещу идеята за въвеждане на нова „жълта зона“ в Банкя.

Според приетите решения от 5 януари таксата за час престой в „синя зона“ ще стане 2 евро, а в „зелена зона“ – 1 евро. Увеличение е предвидено и за годишните стикери – до 150 евро за „синя зона“ и 100 евро за „зелена“. Протестиращите планират днес да блокират кръстовището при УНСС, а по-късно, от 16.30 часа, е насрочено ново събиране пред сградата на Столичната община.

Към гражданските протести се присъединяват и ресторантьорски организации, които също изразяват несъгласие с промените. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева официално настоя Столичната община да отмени решението за новите зони и по-високите цени на паркиране.

