Феновете на "Приятели" посърнаха след тези думи на Лиса Кудроу

Лиса Кудроу няма намерение да участва в още едно събиране на актьорския състав на „Приятели“.

Актрисата изигра ролята на Фийби Бюфе в телевизионния ситком от 1994 до 2004 г., а заедно с колегите си Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Матю Пери и Дейвид Шуимър засне еднократно специално издание, излъчено през 2021 г.

По време на интервю за CBS News Sunday Morning тази седмица Кудроу призна, че засега не се планира друг подобен епизод, предаде БГНЕС.

„Не знам. Не мисля. Никога не се знае защо или как. Може би би имало смисъл. Не знам. В момента не мисля, че има“, заяви 62-годишната актриса.

Въпреки това тя отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери. Актьорът, който изигра ролята на Чандлър Бинг, почина на 54-годишна възраст през 2023 г.

„Мисля, че се притеснявах, ако някой минеше оттам и ме видеше да гледам собственото си шоу; това ме смущаваше. Но след като Матю почина, имаше маратони и аз ги гледах. И това наистина ми донесе утеха. Затова съвсем наскоро започнах да гледам „Приятели“ преди да си легна. Защото не съм ги гледала всички (епизоди). И е забавно!“, сподели Кудроу.

Все пак, в друга част от разговора тя призна, че често се връща към свои стари роли и потенциално би могла да изиграе Бюфе отново.

„Не знам, това е добър въпрос. Не е изключено. Просто ще правя нещата, които правех и преди!“, каза актрисата.

В момента Лиса рекламира третия и последен сезон на ситкома на HBO „Завръщането“.

Преди това тя изигра ролята на Валъри Чериш в първия сезон, излъчен през 2005 г., и във втория сезон, който бе възобновен през 2014 г.

