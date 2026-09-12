Лиза Кудроу призна едно нещо за „Приятели“, което категорично отказва да прави
Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
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Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
Звездата от „Приятели“ си спомни за участието на бившия си съпруг в култовия сериал
Актрисата изигра ролята на Фийби Бюфе в телевизионния ситком от 1994 до 2004 г.
Звездите от ситкома се пазарят за нови роли
И богатите също плачат - особено когато трябва да се разделят с 1,6 млн. долара. Лиса Кудроу ще го изпита на свой гръб, тъй като американски съд поста...