Добавете буква към името си. Обещават ви нов късмет

Може ли една-единствена буква да промени съдбата на човека? Колкото и невероятно да звучи, някои нумеролози твърдят, че добавянето, премахването или удвояването на буква в името може да привлече късмет и нови възможности. Необичайната практика набира популярност в Индия, където дори известни личности променят изписването на имената си с надеждата за повече успехи, разказва индийското издание The Times of India.

Как една буква променя числото на съдбата

Според нумерологията всяка буква има определена числова стойност. Когато тези стойности се съберат, се получава число, което привържениците на учението свързват с характера, способностите и житейския път на човека.

Нумеролозите сравняват полученото число с числата, изчислени от рождената дата. Ако между тях няма предполагаема хармония, те могат да препоръчат промяна в изписването на името. Целта е да се получи нова комбинация, която според тях носи по-благоприятно влияние.

Авторът на публикацията в The Times of India, ведическият астролог Нирадж Дханкхер, дава любопитен пример. В една от използваните системи индийското име Ravi има числова стойност 10, която се свежда до единица. Ако обаче бъде изписано Raavi, добавената буква променя сбора на 11, който може да се сведе до двойка.

Привържениците на нумерологията свързват единицата със Слънцето, а двойката с Луната, като им приписват различни качества и влияния.

Звезди също променят имената си

Практиката не е непозната и сред индийските знаменитости. Популярният актьор Аджай Девган например променя английското изписване на фамилията си от Devgan на Devgn, премахвайки една буква. Друг известен актьор, Аюшман Курана, използва изписването Ayushmann Khurrana с допълнителни букви, като изборът е свързван с нумерологичните убеждения на баща му.

Интересното е, че според някои нумеролози дори не е необходимо човек официално да сменя името си. Достатъчно било да използва новото изписване в социалните мрежи, професионалните контакти или ежедневното общуване. Те смятат, че значение има името, с което околните действително се обръщат към него.

Наистина ли работи странният трик

Нумерологията използва различни системи за превръщане на буквите в числа, затова едно и също име може да получи различни стойности. Няма и общоприета формула, която да определя кое изписване носи най-много късмет. Методите, използвани за латинската азбука, не могат автоматично да се прилагат към имената, написани на кирилица.

Учените не са открили доказателства, че промяната на една буква действително влияе върху съдбата, финансовото състояние или успехите в кариерата. Нумерологията остава система от вярвания, а не научно потвърден метод.

Затова специалистите съветват хората да не харчат големи суми за обещания, че промяната на името ще реши проблемите им. А ако все пак решат да експериментират, трябва да внимават с официалните документи, тъй като различното изписване може да създаде административни неприятности.