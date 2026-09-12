Популярна декорация за дома вече не е на мода. С какво да я заменим
Това, което доскоро се смяташе за модерно и елегантно, сега лесно може да изглежда остаряло
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Това, което доскоро се смяташе за модерно и елегантно, сега лесно може да изглежда остаряло
Изборът на цветове играе важна роля за възприятието на пространството
Стремете се към баланс и съчетаване на отделните елементи в цялостен и хармоничен дизайн
Според китайския календар 2023 г. е годината на Черния воден заек
Ако ще садите растения, но не сте експерти, най-добре е да се спрете на по-непретенциозни видове
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Идва Великден и много от нас ще боядисват яйца вкъщи. Ако искате да избегнете вредните оцветители, може да нашарите яйцата си с натурални продукти от...
Лондон. Голям метален навес затрупа зрителите на лондонски театър, след като се счупи една от колоните по време на представление. Трима души са ранен...