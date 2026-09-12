Проф. Димитров: Антибългарската пропаганда в Скопие няма почивен ден
Историкът предупреди, че политиката на Северна Македония все по-често минава от спор за идентичност към агресивна националистическа логика
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Историкът предупреди, че политиката на Северна Македония все по-често минава от спор за идентичност към агресивна националистическа логика
„Прогресивна България“ поиска защита на македонските българи, ефективно правосъдие и край на официалните наративи на отрицание
Език на омразата се използва от политик, който не за първи път си позволява да уронва престижа на български магистрати, пише в декларация
Депутатът от ДПС направи скандални разкрития
Агресията на пътя, насилието над възрастни хора, агресия в училище и ситуациите, в които родители нападат учители, са само част от проблемите на нашет...
Нека да направим така, че вместо с лъжа и омраза нашите деца да живеят с истина, толерантност и заедно. Това прочете от парламентарната трибуна предсе...
Тази година у нас витае усещането за криза. На политическата сцена властва езикът на омразата, а основният политически субект в управляващото мнозинст...
Основателят на Фейсбук Марк Зукърбърг заяви, че трябва да бъдат положени още усилия за контролиране на езика на омразата в най-голямата социална мрежа...
София. Прокуратурата възрази срещу регистрацията на "Националистическа партия на България", която е подала заявление за регистрация в Търговско отделе...