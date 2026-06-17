Българският парламент с тежко предупреждение към властите в Скопие

„Прогресивна България“ осъди палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие като грубо посегателство срещу представителство на българската държавност и недопустимо престъпление от омраза. Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов предупреди, че подобни действия застрашават не само дипломатическата мисия, но и македонските българи, които отстояват своята идентичност и права.

ПБ настоя властите в Северна Македония да гарантират сигурността на българските представителства и общността ни в страната. Партията призова и европейските институции да обърнат най-строго внимание на нарастващото напрежение срещу България.

Без подмяна на мотивите и без омаловажаване

В декларация от парламентарната трибуна Ангелов определи нападението като най-сериозно нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Той поиска от властите в Скопие да изпълнят задълженията си по международните и двустранните договори и да осигурят реална защита на дипломатите, българската общност и нейните организации.

От ПБ настояха да бъдат пресечени всички опити престъплението да бъде представено като обикновен вандалски акт или мотивите за него да бъдат подменени. Според парламентарната група е необходимо ефективно правораздаване не само по този случай, но и по останалите престъпления от омраза срещу България и българите.

Край на държавно насаждания антибългаризъм

„Настояваме властите в Северна Македония незабавно да преустановят постоянното и целенасочено насаждане на антибългарски наратив сред местната общност“, заяви Иван Ангелов.

От ПБ поискаха решителни действия срещу езика на омразата в публичното пространство и ясна комуникационна политика, която да показва, че подобни посегателства няма да бъдат толерирани. Според партията особено тревожно е участието на официални представители и институции в поддържането на отрицателни внушения срещу България.

Европейското членство минава през добросъседството

Парламентарната група призова институциите на Европейския съюз да следят поведението на Северна Македония като страна кандидат. Според декларацията добросъседските отношения са хоризонтален критерий в целия присъединителен процес, а системното противопоставяне на България подкопава доверието в искреността на заявения европейски курс.

„Наративите на отрицание и противопоставяне, особено когато са част от поведението на официалните власти, нямат място в обединена Европа“, заявиха от ПБ.

На 15 юни бяха подпалени два дипломатически автомобила, паркирани пред официалния вход на българското посолство в Скопие. Българското външно министерство извика временно управляващия посолството на Северна Македония в София и настоя за бързо разследване и справедливо наказание. Властите в Скопие съобщиха, че са задържали 44-годишен мъж, заподозрян за палежа, а правителството на Северна Македония осъди нападението и обеща разследване.

Случаят вече не може да бъде разглеждан само като криминален инцидент. Когато дипломатическа мисия и българска общност се превръщат в мишена на омраза, отговорността е и политическа. Скопие трябва да покаже с действия, че европейската му заявка означава защита на правата, върховенство на закона и реално добросъседство.

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