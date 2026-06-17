Европарламентът решава съдбата на Скопие по пътя към ЕС

Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в ЕС. Документът отчита липса на достатъчен напредък в реформите, върховенството на закона, съдебната система и борбата с корупцията.

По време на дебата в институцията вчера българските евродепутати заявиха, че Скопие само блокира евроинтеграцията си с нарушаването на правата на българите и отказа да изпълни поетите ангажименти.

Гласуването днес е насрочено за 13:00 часа българско време.

Конституцията остава ключът към преговорите

Евродепутатите настояха властите в Скопие да приемат конституционните промени и да впишат българите сред признатите общности. Това е необходимо условие за отварянето на първия преговорен клъстер съгласно договорената с ЕС рамка.

Европейската комисия също посочва, че Северна Македония трябва да ускори реформите, да укрепи независимостта на съдебната власт и да засили борбата с корупцията. Брюксел изрично напомня за ангажимента в конституцията да бъдат включени гражданите, които са част от други народи, сред които и българите.

Нов спор за историческата комисия

Напрежение преди вота предизвика предложението на докладчика Томас Вайц от групата на Зелените да бъде заличен текстът за работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси. Комисията беше създадена по силата на Договора за приятелство и добросъседство между България и Северна Македония.

Българските представители предупредиха, че премахването на пасажа би било опит да се отслаби значението на двустранните договорености. Те подчертаха, че дори спорният текст да отпадне от доклада, задълженията на Скопие по договора, протоколите към него и европейската преговорна рамка остават в сила.

Палежът в Скопие изостри дебата

Българските евродепутати осъдиха и палежа на два автомобила на българското посолство в Скопие. Инцидентът стана на 15 юни и допълнително засили тревогите за отношението към българските институции и общност в страната.

Докладът беше одобрен от Комисията по външни работи на Европейския парламент на 3 юни и внесен за пленарно гласуване на 9 юни. Той има политически характер, но оценките и препоръките в него ще бъдат важен сигнал към Скопие за очакванията на Европейския съюз.

Днешният вот няма да промени договорените условия за започване на същинските преговори, но ще покаже доколко Европейският парламент е готов да настоява за тяхното изпълнение. Опитът да бъде отслабен текстът за историческата комисия създава ново напрежение в момент, когато липсата на реформи вече забавя Северна Македония. За Скопие изходът остава политическо решение и изпълнение на поетите ангажименти, а не ново предоговаряне на правилата.

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