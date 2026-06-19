Вторият ден в Брюксел поставя парите на ЕС на масата

Втори ден продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. След вчерашните разговори за Украйна, Русия, санкциите и европейското разширяване днес фокусът се измества към многогодишната финансова рамка на съюза. Това е един от най-трудните дебати за ЕС, защото ще определи как ще бъдат разпределяни средствата за сигурност, конкурентоспособност, земеделие, кохезия, миграция и подкрепа за Украйна през следващия бюджетен период.

В дневния ред на лидерите са още глобалните икономически предизвикателства, европейската отбрана и сигурност, Близкият изток, миграцията и борбата с незаконните наркотици.

Бюджетът става големият въпрос

Днешните разговори ще се съсредоточат върху бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС. Това е бюджетната рамка, която задава таваните и политическите приоритети на съюза за няколко години напред и в която всяка държава защитава своите най-чувствителни интереси.

За България темата е особено важна заради кохезионната политика, средствата за регионално развитие, земеделието и новия натиск върху европейските финанси заради войната в Украйна и растящите разходи за сигурност. По-рано Радев посочи като ключов въпроса за баланса между политиките за сигурност, конкурентоспособност и кохезия, както и запазването на кохезионната и селскостопанската политика като гаранция за стабилност.

Точно този баланс ще бъде в основата на втория ден в Брюксел. Ако първият ден беше политически - за Украйна, санкциите и Русия, днешният е финансов - как тези решения ще бъдат обезпечени и кои приоритети ще получат най-силна подкрепа.

Вчерашният фон остава Украйна

Украйна остана водеща тема през първия ден на срещата. Европейските лидери изразиха подкрепа за европейския път на Киев, а Украйна и Молдова вече навлязоха в нов етап от процеса с отварянето на първия преговорен клъстер - „Основи“. Той включва върховенството на правото, основните права, демократичните институции, реформата на публичната администрация и икономическите критерии.

Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за единодушието и заяви, че Киев очаква следващите пет клъстера, които според него са исторически стъпки за Украйна. Страната се надява процесът да се ускори, но реалният напредък ще зависи както от реформите в Украйна, така и от политическата воля на държавите членки.

За ЕС украинската тема вече е много повече от външна политика. Тя е свързана с бъдещия бюджет, отбраната, енергетиката, санкциите срещу Русия и новата архитектура на сигурността на континента.

Радев и Зеленски говориха за дронове и енергия

Снощи Румен Радев се срещна със Зеленски в кулоарите на Европейския съвет. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украйна, включително сътрудничество в производството на дронове.

Тази тема има двойно значение. За Украйна безпилотните системи са ключов елемент от войната, а за България евентуалното партньорство може да означава трансфер на технологии, участие на индустрията и нова посока за отбранителния сектор.

В разговора е била засегната и енергийната сигурност. България има значение за региона чрез доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, а Киев търси устойчиви партньорства преди следващия зимен сезон и на фона на продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

Санкциите остават спорна линия

Европейските лидери подкрепиха продължаването на натиска срещу Русия, но темата остава чувствителна за отделни държави. По информация на Ройтерс лидерите са се договорили да подновят санкциите срещу Русия за 12 месеца - по-дълъг срок от обичайното шестмесечно удължаване.

В същото време България обяви резерви към новия 21-ви пакет санкции. Радев предупреди, че страната ще наложи вето, ако спорни елементи не бъдат извадени от пакета, включително мерки, свързани с руския патриарх Кирил. По информация на Ройтерс премиерът е посочил и опасения за икономически щети, включително за доставки, енергетика и отделни сектори.

Така София изпраща два сигнала едновременно - няма да блокира европейския път на Украйна, но ще поставя условия по санкционни решения, които смята за проблемни. Това прави българската позиция важна част от по-широкия разговор за единството на ЕС.

Близкият изток и отбраната също чакат лидерите

Освен бюджета, в дневния ред на срещата остават Близкият изток и европейската отбрана. Лидерите трябва да обсъдят развитието на конфликта, свързан с Иран, отражението му върху цените на енергията, както и ситуацията в Газа и Западния бряг.

Темата за отбраната също става все по-належаща. Европейският съвет посочва като част от контекста неотдавнашни навлизания на дронове във въздушното пространство на ЕС, включително инцидент с руски дрон, паднал в Румъния. Това засилва натиска за укрепване на източния фланг и за по-бързо изпълнение на програмата за европейска отбранителна готовност.

Тези теми правят втория ден от срещата не просто бюджетен разговор, а опит ЕС да събере в една рамка пари, сигурност и политически приоритети. Въпросът вече не е само какво Европа иска да направи, а как ще го финансира.

Днешният ден в Брюксел ще покаже докъде стига съгласието между държавите членки, когато големите политически цели трябва да се превърнат в конкретни бюджетни решения. Подкрепата за Украйна, санкциите срещу Русия, отбраната, кохезията и земеделието звучат като общи европейски приоритети, но в многогодишната финансова рамка всеки от тях получава реална цена. За България залогът е да защити средствата за регионите и земеделието, без да остане встрани от новите европейски разходи за сигурност и индустриална устойчивост.

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