Европа не е пералня за политически измами в Северна Македония

Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в ЕС. Документът отчита недостатъчен напредък в реформите, върховенството на закона, съдебната система и борбата с корупцията. Промяната на конституцията и вписването на българите в нея остават договореното условие за отварянето на първия преговорен клъстер. Българските евродепутати предупредиха, че с нарушаването на човешките права и отказа да изпълни поетите ангажименти Скопие само блокира европейското си бъдеще.

Скопие не е жертва, то е авторът на блокадата

Нека най-после бъде казано без дипломатически грим: България не държи Северна Македония извън Европейския съюз. Ключът е в Скопие, условията са известни, ангажиментите са подписани, а пътят е начертан. Единственото, което липсва, е политическа воля те да бъдат изпълнени.

Европейската комисия не иска от кабинета на Християн Мицкоски невъзможното. Иска върховенство на закона, независим съд, истинска борба с корупцията и конституционно признаване на гражданите с българско самосъзнание. Това не е българска прищявка, нито ново условие, измислено в София. Това е част от европейската преговорна рамка, която самата Северна Македония е приела.

Но правителството на Мицкоски предпочита далеч по-лесната политика - да не изпълнява нищо и да обвинява България за всичко. Така националистическата реторика замества реформите, а вечната роля на жертва прикрива собствената безпомощност.

Когато омразата вече мирише на бензин

Палежът на автомобили на българската дипломатическа мисия не може да бъде заметен като поредния криминален инцидент. Не защото е доказано, че властта стои зад него, а защото подобни посегателства не се раждат във вакуум. Те растат в среда, в която България ежедневно е представяна като враг, а хората с българско самосъзнание - като предатели.

Години наред нападенията, заплахите, съдебните преследвания и ударите срещу български културни клубове получават дежурни обещания за разследване, след които настъпва удобно мълчание. Евродепутатите ни в Страсбург правилно предупредиха, че езикът на омразата не строи мостове, а издига стени. От различни партии и политически семейства този път те говориха почти в един глас - проблемът вече не е двустранен спор, а проверка дали Европа действително защитава човешките права.

Правителството в Скопие не може хем да поддържа политическия климат, в който българското име е мишена, хем да очаква Брюксел да му връчи пропуск за ЕС. Европейското членство не е награда за добре изиграна обида. То е договор за правила, отговорност и защита на всеки гражданин.

Мицкоски произвежда алибита вместо европейска политика

Християн Мицкоски управлява Северна Македония, но се държи така, сякаш решенията за нея се вземат навсякъде другаде. Виновна е България, виновна е преговорната рамка, виновни са историците, виновен е Брюксел. Само кабинетът в Скопие никога не носи вина.

Това е удобна схема за вътрешна употреба. Колкото по-слаб е напредъкът, толкова по-силна става антибългарската реторика. Колкото по-малко са реформите, толкова по-шумни са обвиненията. А когато реалността притисне властта, започва търсенето на „креативни решения“ - дипломатически евфемизъм за опит договорените задължения да бъдат заобиколени.

Наш евродепутат го нарече „самоблокиране“. Думата е точна. Северна Македония не е спряла пред затворена европейска врата - нейното правителство отказва да натисне дръжката, защото политически печели повече от конфликта, отколкото от решението.

Брюксел няма право на евтин компромис

Опитите неудобни части от доклада да бъдат размивани или заличавани са лош сигнал. Така Европейският парламент би казал на Скопие, че достатъчно упоритият отказ да изпълняваш поетите ангажименти в крайна сметка води до премахване на самите ангажименти.

Това би било капитулация, а не разширяване. ЕС няма да помогне на гражданите на Северна Македония, ако възнагради правителство, което заменя реформите с национализъм и добросъседството с постоянна конфронтация. Ще помогне единствено на политиците, които превърнаха европейската интеграция в безкраен спектакъл за домашна употреба.

Северна Македония има място в Европейския съюз. Но политиката на омраза, неизпълнените договори и преследването на хора заради българското им самосъзнание нямат. Ако кабинетът на Мицкоски не разбира тази разлика, Страсбург трябва да му я обясни ясно - без отстъпки, без заобикалки и без нови подаръци.

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