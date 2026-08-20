Новият хит в банята превръща дома в спа център

Банята все по-често се превръща от чисто функционално помещение в домашен уелнес център, а един от най-бързо набиращите популярност елементи е парният душ. Той позволява обикновената душ кабина да се превърне в затворено пространство, изпълнено с топла пара, където човек може да се отпусне след натоварен ден.

Дизайнери разказват пред Better Homes & Gardens, че интересът е част от по-широка тенденция хората да пренасят спа преживяването в собствения си дом. За някои купувачи подобно оборудване може да направи и самия имот по-привлекателен.

Как обикновеният душ се превръща в парна баня

Системата използва отделен генератор, който загрява вода и изпълва плътно затворената душ зона с пара. Пространството трябва да бъде добре хидроизолирано и уплътнено, защото влагата е много по-интензивна, отколкото при нормален душ. Съвременните модели могат да бъдат комбинирани със светлина, музика и ароматерапия, което още повече приближава усещането до това в спа център.

Дизайнерът Джъстин Кабайеро обяснява, че именно възможността човек да има свое лично място за възстановяване без да излиза от дома е сред основните причини за интереса. Според него топлата и влажна среда помага на тялото да се отпусне и може временно да облекчи напрежението в мускулите.

Релаксът е най-сигурният бонус

На парните бани се приписват различни ползи - от отпускане и временно облекчаване на запушения нос до намаляване на усещането за мускулна скованост. Данните за част от по-големите здравни обещания обаче остават ограничени, затова парният душ не трябва да се възприема като лечение. Продължителното стоене на силна топлина може да доведе и до обезводняване, замайване или прегряване.

Това не е ремонт за един уикенд

Красивата картинка има и по-сложна страна. Парният душ изисква правилно оразмерен генератор, електрическо захранване, водопровод, качествена хидро- и пароизолация и внимателно изпълнение на цялото пространство. Лошият монтаж може да доведе до задържане на влага и проблеми с мухъл, затова специалистите не го препоръчват като обикновен домашен проект „направи си сам“.

Точната инвестиция зависи силно от размера на банята, избраната система и това дали парният душ се планира още при строителството или се добавя към вече завършено помещение. Better Homes & Gardens отбелязва, че при по-луксозните ремонти към него все по-често се добавят специално осветление, звук и други персонализирани функции.