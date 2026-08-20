Вкусно кафе става директно в чашата без кафемашина или джезве

За хубаво кафе от смлени зърна не е задължително да имате кафемашина или джезве. Напитката може да бъде приготвена директно в обикновена чаша чрез проста техника, близка до използваното при дегустациите на кафе „cupping“. Необходими са около 15 грама средно смляно кафе за 250 милилитра вода и няколко минути търпение. Най-важното е кафето да не бъде заливано веднага с бурно вряща вода.

Метод от професионалните дегустации

При „cupping“ смляното кафе остава във водата за определено време, като така ароматите и вкусовете могат да бъдат оценени непосредствено. Асоциацията за специално кафе използва този тип пълна имерсия при професионалното оценяване на кафе, а изследванията на организацията разглеждат екстракцията при температури между 80 и 99 градуса.

Тайната е във водата

Първо водата се кипва, но е добре да се изчака малко, преди да бъде излята върху кафето. Прекалено високата температура може да засили горчивите нотки, докато лекото охлаждане позволява по-балансирана екстракция.

Средно смляното кафе се поставя на дъното на чашата и бързо се залива с горещата вода. Разбърква се веднъж с лъжица и се оставя за около четири минути.

На повърхността постепенно се оформя слой от кафеена утайка. Той се разчупва внимателно с лъжица, след което напитката се оставя още около минута, за да може по-голямата част от частиците да се утаят на дъното.

Една подробност не трябва да се пропуска

След това кафето може да се пие директно, като чашата не се разбърква и разклаща. По желание могат да се добавят мляко или захар. Лекото охлаждане не е непременно недостатък - при по-ниска температура някои от фините вкусови характеристики на кафето се усещат по-ясно.

Методът има един очевиден минус - утайката остава на дъното. Ако това е неприятно, готовото кафе може внимателно да се прелее през фина цедка в друга чаша. Така техниката остава удобен вариант за случаите, когато няма кафемашина или друг съд за приготвяне.