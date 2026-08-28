Завесите за прозорци остават в миналото. Какво сега се използва вместо тях

Тежките завеси, доскоро почти задължителни във всеки дом, постепенно отстъпват място на по-леки и практични решения. Интериорните дизайнери все по-често залагат на минимализъм, повече естествена светлина и покрития, които не затрупват визуално помещението. Причината е и чисто практична - плътните материи събират прах, трудно се перат и могат да направят малката стая още по-тясна. На тяхно място идват няколко далеч по-компактни варианта.

Уютният минимализъм променя прозорците

Идеята не е прозорците непременно да останат голи. Напротив - модерните решения продължават да осигуряват уединение и защита от силното слънце, но го правят без тежките пластове плат.

Особено популярни са еднослойните конструкции и системите, които позволяват светлината да се регулира според часа на деня. Така прозорецът остава част от интериора, вместо да бъде скрит зад масивна текстилна композиция.

Матираното фолио пази от любопитни погледи

Един от най-лесните варианти е матираното фолио за стъкло. То прави прозореца непрозрачен, без да изисква корнизи, механизми или специална поддръжка.

Фолиото е особено подходящо за бани, кухни и балкони, където уединението е по-важно от гледката навън. Интересен вариант е да бъде покрита само долната половина на прозореца, а горната да остане прозрачна и да пропуска повече светлина.

Римските щори оставят повече въздух

Римските щори представляват плат, който при повдигане се събира на спретнати хоризонтални гънки. Те създават усещане за уют, но заемат значително по-малко визуално пространство от традиционните завеси.

Има и модели, които могат да се закрепят без класически корниз, което ги прави удобни за по-малки жилища или помещения, в които се търси максимално изчистен вид.

Ролетните щори печелят със своята практичност

Плътните ролетни щори са сред най-компактните решения за защита от слънцето. Материята се навива на ролка, первазът остава свободен, а самата конструкция почти не отнема пространство.

Поддръжката също е сравнително лесна, тъй като прахът и леките замърсявания могат да бъдат отстранени без сваляне и пране на големи количества плат.

Регулируемите модели играят със светлината

По-гъвкав вариант са ролетните щори със съчетание от прозрачни и плътни хоризонтални ивици. Чрез преместването им количеството светлина в помещението може да се променя от меко и разсеяно осветление до почти пълно затъмнение.

Това ги прави особено подходящи за дневни и спални, където през различните часове е необходим различен контрол върху светлината.

Дървото връща топлината в стаята

За хората, които харесват функционалността на щорите, но не и по-студеното им офис излъчване, дървените модели предлагат добра среда. Естественият материал омекотява интериора и едновременно позволява лесно регулиране на слънчевите лъчи.

Те се вписват особено добре в хол, трапезария или домашен кабинет и могат да се комбинират както с модерен, така и с по-класически интериор.

Плисираните щори носят елегантност

Плисираните модели също набират популярност като заместител на завесите. Те са направени от цяло парче нагънат плат и създават по-мек и домашен ефект в сравнение с традиционните ламелни щори.

Подходящи са за кухни, спални и детски стаи, а компактната им конструкция позволява прозорецът да остане визуално лек и подреден.