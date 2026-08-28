Година на кучето не е равна на 7 човешки! Ето как се смята възрастта

Почти всеки стопанин поне веднъж е умножавал възрастта на кучето си по седем, за да разбере на колко „човешки години“ е любимецът му. Оказва се обаче, че тази популярна сметка няма солидна научна основа. Кучетата остаряват много по-бързо през първите години от живота си, а след това темпото се променя, посочва Американският киноложки клуб. Размерът и породата също могат сериозно да разместят сметките.

Малките муцуни често имат повече време

По-новите изследвания също показват, че няма един и същ биологичен часовник за всички кучета. Размерът, породата, полът и дори формата на главата могат да имат значение за продължителността на живота, като по-едрите кучета обикновено стареят по-бързо от по-дребните.

Правилото „една кучешка година е равна на седем човешки“ се налага масово през 50-те години на миналия век. „Правилото е толкова вкоренено, че е трудно да се премахне“, казва Кели Касиди, куратор на музея „Чарлз Конър“ във Вашингтонския държавен университет.

Ветеринарният лекар Уилям Фортни обяснява пред Wall Street Journal, че популярната формула вероятно е възникнала като лесен начин хората да разберат колко по-бързо стареят кучетата. Освен това тя е помагала да се мотивират стопаните да водят любимците си на ветеринар поне веднъж годишно.

Как всъщност се изчислява възрастта

Американската ветеринарномедицинска асоциация предлага много по-различен ориентир за кучета със среден размер:

Първата година от живота на кучето се равнява приблизително на 15 човешки години.

Втората година добавя още около 9 човешки години.

Всяка следваща година прибавя приблизително още 4-5 човешки години.

Така двегодишно куче е приблизително на 24 „човешки“ години, а не на 14, както би показало старото правило за умножаване по седем. Сметката обаче остава ориентировъчна, защото различните породи стареят с различна скорост.

Защо големите кучета бързат повече

Тук идва и един от любопитните парадокси. В природата по-големите животни често живеят по-дълго от малките, но при кучетата обикновено е обратното. Биологът Корнелия Краус от университета в Гьотинген описва живота на големите породи като протичащ сякаш „на бързи обороти“.

Според нейно изследване всеки допълнителни около 2 кг телесна маса са свързани средно с приблизително един месец по-кратък живот. Сред възможните обяснения са ускореният растеж и по-голямата податливост на някои свързани с възрастта заболявания.

ДНК разказва още по-интересна история

През 2019 г. учени от Калифорнийския университет в Сан Диего предлагат още по-необичаен начин за изчисляване на възрастта - чрез промени в ДНК. Те анализират 104 лабрадора на различна възраст и извеждат формула, според която естественият логаритъм на възрастта на кучето се умножава по 16, а към резултата се добавя 31.

По тази сметка едногодишен лабрадор би се доближил биологично до човек на около 31 години, а четиригодишен - до човек на около 53 години. Но има важна уговорка - изследването е направено основно при една порода, затова формулата не може автоматично да се прилага към всички кучета.

Така че простото умножение по седем може спокойно да остане в миналото. Кучешкият живот има собствен ритъм - много бърз в началото, различен според породата и размера и винаги сякаш малко по-кратък, отколкото ни се иска.