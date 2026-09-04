3 капки от тази съставка ще възстановят блясъка на вашия ламинат

Ламинираният под може постепенно да загуби блясъка си дори когато се почиства редовно. По него започват да личат матови участъци, следи от вода и неприятни разводи, които не изчезват след обикновено измиване. Един много семпъл домашен трик може да помогне - към водата се добавят само няколко капки глицерин, пише полското издание se-pl. Важното е обаче ламинатът да не бъде мокрен прекалено, защото излишната вода може да му навреди.

Три капки са достатъчни

Рецептата е лесна - в два литра топла вода се добавят три капки глицерин и се разбъркват добре. Мопът се потапя в разтвора, изстисква се старателно и подът се почиства по обичайния начин.

Според изданието матовите следи постепенно изчезват, а ламинатът придобива по-свеж и естествен блясък, който може да се запази няколко дни. Не е необходимо да се използва голямо количество глицерин - идеята е върху повърхността да остане само много тънък слой.

Как действа глицеринът

Глицеринът се използва в различни домакински продукти именно заради способността му да задържа влага и да придава гладък вид на повърхностите. При ламината той може да образува фин, почти невидим слой, който отразява светлината и кара пода да изглежда по-лъскав.

Ефектът не трябва да наподобява мокър под. По-скоро повърхността изглежда освежена и по-равномерна. Тънкият слой може визуално да прикрие и съвсем дребни повърхностни драскотини, макар че не може да поправи реални структурни повреди.

Глицеринът е хигроскопичен, тоест привлича влагата от въздуха. Според материала това може да намали статичното електричество върху повърхността, а така прахът и космите от домашни любимци полепват по-трудно.

Най-важното правило е мопът да е добре изстискан

При ламината повече вода не означава по-добро почистване. Напротив - тя може да проникне във фугите и постепенно да причини подуване или други повреди.

И производителите на ламинирани настилки дават подобен съвет. Pergo например препоръчва почистване със съвсем леко влажен микрофибърен моп и предупреждава да не се използва прекалено много вода. Компанията съветва мопът да се изстисква добре и подът да се почиства по посока на ламелите, което помага и срещу появата на следи при изсъхването.

Прахът и пясъкът първо трябва да изчезнат

Преди мокрото почистване ламинатът трябва да бъде добре изметен или почистен с прахосмукачка. Малките песъчинки могат да действат като абразив и при движението на мопа да оставят фини драскотини по повърхността.

Подходяща е мека четка или прахосмукачка с приставка за твърди подове и меки колелца. Pergo също препоръчва първо да бъдат премахнати прахът и замърсяванията, преди да се използва леко влажен моп.

Внимавайте и с препаратите

Не всеки силен почистващ препарат е подходящ за ламинат. Агресивните средства или прекалено голямото количество препарат могат да оставят филм върху пода и вместо блясък да се появят още повече матови петна и разводи.

Затова при домашния вариант с глицерин количеството е минимално - само три капки на два литра вода. А ако настилката е нова или е със специално защитно покритие, най-сигурно е предварително да се проверят и указанията на нейния производител, защото различните видове ламинат имат различна устойчивост на влага.