Тоалетната с вода отива в историята. Нова технология я замества

Представете си тоалетна без казанче, без водопровод към нея и дори без канализационна тръба. Натискате бутон и вместо отпадъците да бъдат отнесени с литри чиста вода, те попадат в специална камера, където буквално се превръщат в пепел. Звучи като санитария от бъдещето, но подобни безводни тоалетни от години се използват в Скандинавия, Северна Америка и отдалечени места, където прокарването на канализация е трудно или безумно скъпо. А с растящия интерес към пестенето на вода технологията започва да привлича все повече внимание.

Как изчезват отпадъците

Принципът е изненадващо прост. Преди използването на тоалетната в чинията се поставя специална хартиена вложка. След това тя заедно със съдържанието попада в затворена камера за изгаряне.

Там електрически нагреватели развиват много висока температура. При някои системи тя достига около 650 градуса, достатъчни течностите да се изпарят, а твърдите отпадъци да бъдат превърнати в малко количество пепел. Американският производител Incinolet например посочва, че нагревателят и вентилаторът се включват след всяко използване, а целият процес продължава автоматично, без човек да има контакт със съдържанието.

Норвежката Cinderella използва сходен принцип - специалната вложка пада в камерата след натискане на бутон и започва цикълът на изгаряне. Самата тоалетна може да бъде използвана отново дори докато предишният цикъл още не е приключил.

Вместо обичайното съдържание на септична яма накрая остава суха пепел, която периодично се изважда от специален контейнер.

Без миризма и без казанче

Първата реакция на много хора вероятно е една и съща: ако вътре нещо се изгаря, какво става с миризмата?

Съвременните устройства използват мощна вентилация, затворени камери и системи за обработване на въздуха. Именно правилно изградената вентилация е една от най-важните части от монтажа. Производителите описват системата като проектирана така, че процесът да протича без неприятните миризми, които човек естествено би свързал с горенето на отпадъци.

И почистването е различно. Тъй като хартиената вложка не позволява на отпадъците да попадат директно върху вътрешните части, ежедневното миене може да бъде по-лесно. Основната грижа е периодичното изпразване на контейнера за пепел, проверката на вентилацията и поддръжката според указанията на производителя.

Това обаче не означава „монтираш и забравяш“. Камерата и вентилационната система също изискват периодична профилактика.

Колко вода може да спести

Тук е големият коз на технологията - при нормална употреба за самото отвеждане на отпадъците не е необходима вода.

При традиционната тоалетна всяко натискане на казанчето означава нови литри питейна вода, а в семейство с няколко души броят на пусканията за едно денонощие бързо се натрупва. При безводния модел това потребление практически изчезва.

Incinolet например изчислява, че една такава система може да спести над 2000 галона вода годишно - повече от 7500 литра. Това е оценка на самия производител и действителното количество естествено зависи от броя на хората и от тоалетната, която е заменена.

Предимството става особено голямо там, където водата е ограничен ресурс или трябва да бъде доставяна и съхранявана. Именно затова технологията е интересна не толкова за апартамент в центъра на голям град, колкото за съвсем друг тип имоти.

Идеална за вили и места без канализация

Това вероятно е мястото, където необичайната тоалетна има най-силен смисъл.

Вила високо в планината, къща извън населено място, ловна хижа, работилница, малък остров, кемпер - навсякъде, където няма канализация, обикновената тоалетна изисква сериозна инфраструктура. Трябва вода, тръби, септична яма или друга система за отвеждане и пречистване.

Безводният модел елиминира голяма част от това. Incinolet предлага устройствата именно за къщи, хижи, ферми, работилници, мазета, лодки и отдалечени обекти. Cinderella също насочва технологията основно към вили и ваканционни имоти без достъп до вода и канализация.

Така помещение, в което изграждането на нормална баня би изисквало сериозни строителни работи, може да получи функционална тоалетна с много по-малко ВиК инфраструктура.

Но има две сериозни слабости

Първата е цената. Тук трябва да се направи важно уточнение - подобни домашни устройства не струват „стотици хиляди или милиони долари“, както понякога се среща в преводни публикации. Но определено не са евтини.

Актуалните модели Incinolet например се предлагат на американския пазар за около 3300-3550 долара, като към това могат да се добавят доставка и монтаж.

Втората слабост е енергията. Електрическите модели трябва да нагреят камерата до стотици градуси, което означава сериозна моментна консумация и необходимост от подходяща електрическа инсталация. Incinolet например предлага домашни версии с мощност около 2000 вата.

При продължително спиране на тока електрическият модел очевидно губи основната си функция. Съществуват обаче и варианти, работещи на газ, предназначени именно за места извън електрическата мрежа.

Нужна е и правилно направена вентилация, което означава, че тоалетната не може просто да бъде сложена където и да е и включена в контакта.

Защо скандинавците вече я харесват

Не е случайно, че един от големите производители на тази технология идва от Норвегия. В Северна Европа има огромен брой вили, хижи и ваканционни къщи, разположени далеч от канализационни мрежи. За подобен имот изграждането на септична система понякога струва повече и създава повече проблеми от самата баня.

Cinderella произвежда такива тоалетни в Норвегия от близо три десетилетия и посочва, че устройствата й се използват в хижи, жилища и мобилни обекти по света.

Технологията няма утре да изхвърли казанчето от всеки градски апартамент. Там, където водопроводът и канализацията вече съществуват, обикновената тоалетна остава далеч по-проста и евтина.

Но за къща без канал, планинска вила или място, където всяка капка вода има значение, идеята вече изглежда съвсем различно: отиваш до тоалетната, не пускаш нито литър вода и накрая от всичко остава само малко пепел.