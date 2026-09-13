Тоалетната с вода отива в историята. Нова технология я замества
Скандинавците вече използват безводни модели във вили и хижи, а тайната е в камера с изключително висока температура
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Скандинавците вече използват безводни модели във вили и хижи, а тайната е в камера с изключително висока температура
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Американката Лиза Леви ще протестира срещу глупостите на художниците в днешно време. Ще го направи с пърформанс на 30 и 31 януари в Christopher Stout...