4 грешки у дома, които създават хаос и стрес

Подреденият дом не е въпрос само на естетика – той влияе пряко върху начина, по който се чувстваме. Според британския експерт по организация на дома Дили Картър, позната от предаването Sort Your Life Out на BBC, безпорядъкът натоварва психиката, а добрата организация носи спокойствие и спестява време.

В новия си видеоподкаст Sort Your Life Out Unpacked тя разкрива кои са четирите най-чести грешки, които хората допускат у дома, и как лесно могат да ги избегнат.

Кухненският плот не е склад

Хлебопекарна, еър фрайър, блендер, сокоизстисквачка, машини за кафе, кухненски роботи... Съвременната кухня често е претрупана с уреди, които използваме рядко.

Според Дили Картър кухненският плот е „най-ценният имот“ в дома и всяка вещ трябва да заслужи мястото си.

„Всичко в кухнята трябва да си заслужи мястото“, казва тя.

Експертът съветва редовно да преглеждаме какво реално използваме. Уредите, които стоят неизползвани с месеци, могат спокойно да се приберат в шкафове, чекмеджета или складови помещения.

Тя препоръчва и да се купуват многофункционални уреди, вместо устройства с едно-единствено предназначение.

Прекалено много дрехи, прекалено малко място

Друг често срещан проблем е препълненият гардероб.

Картър препоръчва тениските да се подреждат вертикално, а не една върху друга. Така всяка дреха остава видима и не се налага да разместваме целия шкаф, за да намерим това, което търсим.

Ризите и блузите обаче е най-добре да останат на закачалки, за да не се мачкат.

Един огромен кашон за играчките не върши работа

Ако всички детски играчки са хвърлени в една голяма кутия, резултатът почти винаги е хаос.

Вместо това експертът препоръчва те да бъдат разделени по категории в отделни кошници, прозрачни кутии или кашони.

Така децата по-лесно намират това, което търсят, а след игра прибирането е много по-бързо.

Не оставяйте документите да превземат дома

Сметки, банкови извлечения, данъчни документи, гаранционни карти – когато са разпръснати из различни стаи, създават усещане за постоянен стрес.

„За много хора документите означават сметки и задължения. Когато са навсякъде из дома, сякаш имате десетки различни проблеми за решаване“, обяснява Картър.

Нейният съвет е всички документи да се събират на едно място – в папка или кутия. Така човек много по-лесно намира време да ги прегледа наведнъж, вместо ежедневно да се сблъсква с тях.

Според Дили Картър подреденият дом не е само въпрос на чистота, а на спокойствие.

„Безпорядъкът постоянно ни напомня за себе си“, казва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com