Старт на литературния сезон в София

Сезонът на литературата започва. От 7 до 13 септември по „Витошка“ ще има повече писатели, отколкото улични „артисти“. Поредното изложение „Алея на книгата“, разположено в пешеходната част на булеварда и в парка пред НДК, отново ще се превърне в пространство за срещи между читатели, автори и издатели. Публиката ще има възможност да общува с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Иво Сиромахов, Катя Антонова, Николай Терзийски, Георги Константинов, Мария Касимова-Моасе и много други. В програмата са включени както утвърдените имена, така и дебютанти и нови гласове- Ще бъдат представени творби от различни жанрове и за всички възрасти и интереси. В съпътстващата културна програма има премиери, литературни разговори, даване на автографи, събития за деца и различни творчески инициативи. Официалното откриване на „Алея на книгата – София“ 2026 е в понеделник, 7 септември, от 17:30 часа, като специалният акцент е върху четенето като връзка между поколенията. Над 150 български издателства участват в своеобразния панаир на словото.