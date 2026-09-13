Старт на литературния сезон в София
Седем дни „Алея на книгата“ по „Витошка“ и пред НДК
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Седем дни „Алея на книгата“ по „Витошка“ и пред НДК
Паника в центъра на столицата
Причината за нападението не е ясна
Натрапчива агитация за изборите възмути хората
Оказа се мегазвезда
Нашият писател е автор и на пътеписи, разкази и фейлетони. Превежда от руски и френски език
Последният ремонт е от времето на архитект Петър Диков
Нов пешеходен маршрут свързва знаковия булевард с планината
Пострадали хора няма,но това е късмет
Заведенията в центъра пълни с хора
До края на юни Столична община започва реконструкцията на бул."Витоша"от НДК до Южния парк. Така през есента централният булевард на София ще бъде изц...
Столичният булевард "Витоша" отново има нужда от ремонт само дни след като приключи последният такъв. Срокът за завършване на финалния, трети етап от...
Фонтанът на бул. "Витоша" в София, предизвикал вълна от негативни реакции, ще стане от типа "сух", каза главният архитект на София Петър Диков пред "...
Столичният кмет Йорданка Фандъкова ще предприеме по- строги мерки за освобождаването на бул. "Витоша" за втората част от ремонта. Тя се закани, че ще...
Големите вериги се оглеждат за място на главната столична търговска улица Наемите на главната търговска улица в София - бул. "Витоша", скочиха с 10%...
Общината реставрира десетина карети на монарси, пуска ги във Врана и Борисовата градина
София. Емблематичният герой Бай Ганьо, както и авторът му Алеко Константинов, ще бъдат изобразени на паметници на столичният бул "Витоша". От общинат...
София. Гражданите ще могат сами да изберат новия облик на фонтана на бул. "Витоша" в столицата, който не се хареса на хората и стана доста обсъждан пр...
Коне на националните празници, готвят цветна и палачинкова седмици
Не купуваме обувки, но пием кафе в мола