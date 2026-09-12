Старт на литературния сезон в София
Седем дни „Алея на книгата“ по „Витошка“ и пред НДК
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Седем дни „Алея на книгата“ по „Витошка“ и пред НДК
Ще има над 70 събития, включващи премиери на книги
От 04 до 10 септември ще продължи
Участвам близо 60 издателства
Маргарита Петкова получи наградата за цялостен принос
Шатрите на осмото издание са по „Витоша“ и в парка пред НДК
София. Кметът на София Йорданка Фандъкова ще сложи официално начало на първото издание на летния фестивал "Алея на книгата София 2013″ днес в 17 часа...