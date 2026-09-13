Звездите на Hell’s Kitchen превземат Пирдоп със стари български вкусове
Десислава Трифонова, Илиян Събков и Нора Недкова ще готвят на живо, а млади кулинарни таланти от Пирдоп ще премерят сили в специално състезание
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Десислава Трифонова, Илиян Събков и Нора Недкова ще готвят на живо, а млади кулинарни таланти от Пирдоп ще премерят сили в специално състезание
Пишат индустриална стратегия за преработващата и добивната промишленост
Системата включва 71 интелигентни камери и обхваща основни зони в града
20-годишната жена е арестувана и обвинена
Най-правилния избор за Пирдоп е номер 5 за Донка Бикова, за бъдещето на общината. Това каза председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и...
За да се развива общината ни, трябва да имаме образовано поколение. Това каза кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова по време на среща с уч...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова бе гост на футболен мач за купата на аматьорската футболна лига между отборите на ФК "Пирдоп" и "Рил...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова се срещна със служителите на фирма "Пролет" ООД, в която работят хора в неравностойно положение. На...
Ще работя за развитието на спорта в oбщината. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова по време на волейболен турнир организиран о...
Няма замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.Към 12.00 часа всички показатели, характеризиращи качеството на а...
В Пирдоп ще пречистват и дъждовните води Пирдоп. Нова инвестиционна програма за 44 млн. евро планира "Аурубис България" в медодобивния комбинат в Пир...
Предвидими цени на тока иска новият изпълнителен директор Тим Курт Инвестиции в размер на близо 75 млн. евро ще направи догодина "Аурубис България" в...