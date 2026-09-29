GREESH открива BierGarten Sofia

GREESH открива първата вечер на BierGarten Sofia - най-новото събитие от каталога на Fest Team, който ще донесе вкуса на малца и хмела във вече преобразената малка сцена на Vidas Art Arena. След по-малко от две седмици, на 9 октомври, започва фестивалът, вдъхновен от традициите на Октоберфест. Той ще продължи до 25 октомври и всяка вечер, без понеделник, ще предлага музика на живо в изпълнение на добре познати български групи и трибют банди, стендъп шоута с любими комедианти и актьори, игри и караоке вечери. Пълната информация и програма на фестивала може да следите на страницата на BierGarten Sofia, както и на сайта biergarten.bg.

GREESH дава старта на първото издание на BierGarten Sofia с концерта си на 9 октомври. Вечерта на голямото откриване на фестивала започва с духов оркестър, след което триото GREESH, част от артистите на Projector+, ще представи някои от авторските си песни, както и няколко изненадващи изпълнения на световни хитове и парчета на група Портокал, от където тръгва творческият път на фронтмена Гриша Георгиев. С концерта си бандата дава начало и на есенно-зимното си турне.

Музика на живо ще има всеки петък, събота и неделя, като неделните вечери са поверени на популярни трибют банди. Концертите започват в 20:00 ч. и са разделени на два сета. Всеки вторник и сряда микрофонът на малката сцена на Vidas Art Arena отива при добре познати на българската публика стендъп комедианти и актьори, а четвъртъците - ще са дни за игри и караоке. Достъпът до събитието се осъществява с предварителна резервация на места в мрежата на Ticket Station. Входът е свободен всеки ден до 19:00 ч., а след това ще е от 5 до 10 евро в зависимост от събитието за вечерта. Изключение правят концертите на 16 и 17 октомври съответно на световноизвестния R&B изпълнител JMSN и рок формацията Danko Jones, за които билетите са отделни.

Ден след голямото откриване “Обратен ефект” ще забият мощно с някои от най-големите си хитове на 10 октомври. Концертите на живо продължават с изпълнението на групата Red Hot Chili Peppers Tribute на 11 октомври и лайв шоуто на Metallica Tribute на 18-и. Последните дни на BierGarten Sofia ще предложат изпълнения на ска-джаз групата Lady & Gents на 23 октомври, на 24-и на сцената ще са бандите “Нещо Цветно” и “Уикеда”. Последната бирена вечер е на 25 октомври с групата Lady Gaga Metal Tribute.

Стендъп шоутата започват ударно на 13 октомври с актьора Влади Въргала и продължават с шоуто на Шкумбата, Венсан и Джорони на 14-и, Яна Огнянова на 20-и и Галя Петкова на 21-и. Четвъртъците ще са посветени на тематични куизове, а след това микрофоните отиват при посетителите за караоке изпълнения. Дните, в които няма да има музика на живо, ще има диджей сетове.

По-малко от две седмици ни дели до вкуса и мириса на Октоберфест с BierGarten Sofia. В рамките на три седмици малката сцена на Vidas Art Arena ще стане място за всички ценители на баварската бира и специалитети, само трябва да резервирате мястото си на Ticket Station. Подробна информация и актуалната програма на фестивала може да следите на страницата на BierGarten Sofia, както и на сайта biergarten.bg.