Любо Киров завършва "Футурофония" с два концерта в зала 1 на НДК

Два поредни концерта в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на тазгодишното турне на Любо Киров „Футурофония“. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, на 13 и 14 ноември изпълнителят ще покаже своята музикална визия за настоящето и бъдещето в сърцето на София.

Двете вечери са акцентът в турнето и ще представят музиката от новия албум в най-мащабния ѝ формат, заедно с най-големите хитове на Любо Киров и впечатляваща продукция. Специални гости в София ще бъдат MONA и Стенли, чиито гласове слушаме в песните „Луна“ и „Пътят към храма“ от албума „Футурофония“.

Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати – 5 ноември в Пазарджик и 6 ноември в Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката до края на годината – на 19 ноември в Благоевград.

Тази година турнето носи името на новия албум на Любо Киров „Футурофония“ и се превърна в цялостна концертна концепция, която съчетава характерния му музикален почерк с ново звучене.

Самото име е авторски създадена от Любо Киров дума, която събира идеята за бъдеще и звук. Futuro идва от латинското futurus – „предстоящ“, „бъдещ“, а phonia – от гръцкото phōnē – „звук“, „глас“. Името отразява и посоката на албума – емоционалността и разпознаваемият стил на Любо Киров, пречупени през нов саунд и съвременни продуцентски решения.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“.

Билети могат да се закупят на https://artvent.bg/event/liubo-kirov-futurofoniia-nacionalno-turne-2026

Медиен партньор на Националното турне „Футурофония“ 2026 е БГ Радио.