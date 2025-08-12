Сензационна промяна за Алекс Сърчаджиева!

Разтърсваща новина около личния живот на обичана наша актриса.

По всичко личи, че Александра Сърчаджиева вече е щастлива и отново е намерила любовта. Бившата водеща на „Биг Брадър” има нова връзка, на която много държи.

В момента двамата са на почивка в Гърция и се радват на компанията си край морските вълни. Дъщерята на актрисата София също е с тях, което говори, че връзката им е сериозна и нищо чудно именно този мъж да стане пастрок на момичето.

Интересното е, че възлюбеният на актрисата е чернокож. Това е нещо ново за нея, но може би търси нови страсти след огромната трагедия, която сполетя живота й.

Както е добре известно, Алекс загуби бащата на дъщеря си преди повече от 6 години. Известният актьор Иван Ласкин се спомина вследствие на заболяване, отключило се заради прекомерната употреба на алкохол.

Оттогава насам чернокожият мъж е първият, когото е представяла публично, че й е гадже. Стори го със снимка от морето, която публикува наскоро.

Дори се счита, че за 6 години не е имала нито един мъж в леглото си. Дълго време била в депресия, която не й позволявала да мисли за любов, камо ли за секс.

Животът на Алекс Сърчаджиева като цяло е пълен с трагедии и жестоки изпитания. Още на 22 г. изгуби майка си Пепа Николова, която беше най-близкият й човек. Баща й Йосиф пък се отрече от нея още преди 40 години, макар да й остави фамилията си. Всичко това, плюс трагедията с Ласкин, я беляза като човек завинаги, пише Клюки.бг.

