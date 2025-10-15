Гледаме Алекс Сърчаджиева и звездна компания от актьори в нова комедия

Най-свежата българска комедия за сезона „Брънч за начинаещи“ излиза на голям екран на 13 февруари 2026 г., за да ни напомни, че изкуството да бъдеш автентичен е най-добрата рецепта да бъдеш щастлив.

В главните роли влизат Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Ая Алексиев и Алина Данчева. Стоян Дойчев и Стефан Вълдобрев ще добавят щипка пиперливост в лентата, а като композитор на музиката ще чуем любимият Владимир Ампов – Графа.

Няма по-важно хапване за деня от брънча. Особено за изобретателите на здравословния смарт часовник Жани – Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева). Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е напът да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания. В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. А големият въпрос остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж, или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

„С този филм исках да говоря за невидимия натиск да изглеждаме перфектни – и за свободата, която идва, когато си позволим да не сме“, споделя режисьорката Яна Титова.

