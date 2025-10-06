На 76-годишна възраст си отиде известният италиански актьор Ремо Джироне, звезда от киното, театъра и телевизията, който доби международна известност най-вече с ролята на мафиотския бос Тано Кариди от трети до седми сезон на култовия сериал „Октопод“ (La Piovra). Актьорът е починал внезапно в дома си в Монте Карло, където живееше със съпругата си, съобщи Sky TG24.

Първоначално икономика и търговия в Рим, но заради страстта му по актьорството се отказва от бизнес кариерата и се насочва към Академията по драматично изкуство „Силвио д`Амико“.

Резервиран и изживяващ професионалния си успех с дискретност, Джироне споделя живота си, а често и сцената със своята съпруга, актрисата Витория Дзини, с която са женени от 1982 г.

Ремо Джироне дебютира в киното през 1972 г и изиграва множество главни роли, включително и в американски сериали . Но мистериозният и харизматичен Гаетано „Тано“ Кариди е персонажът, който го превръща в емблема за киното.

В едно свое интервю той разкри, че на снимките за "Октопод" се е борил с рак на пикочния мехур, което едва не му коствало съдбоносната роля. След големия успех на сериала е канен за роли в също множество филми и си партнира с немалко международни кинозвезди.

Той бе женен за актрисата Виктория Дзини, която бе негова партньорка не само в живота, но и на сцената.

Смъртта му представлява тежка загуба за италианската култура, отбелязват медиите на Ботуша, предава БГНЕС.

