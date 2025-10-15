Легендарният френски композитор Yann Tiersen с първи концерт в България

Френският композитор, мултиинструменталист и визионер Yann Tiersen, създател на едни от най-разпознаваемите и емоционални филмови саундтраци на нашето време „Amélie“, и „Good Bye, Lenin!“, ще изнесе първия си концерт в България на 2 март 2026 в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Fest.

Yann Tiersen пристига с новия си проект “Rathlin from a Distance | The Liquid Hour”, завладяващ солов концерт за пиано и електроника, в който музикантът отново прекрачва границите между класика, експериментален минимализъм и емоционална електроника.

В епоха на климатична криза, Tiersen променя представата за турнето и поставя под въпрос капиталистическите норми, върху които музикалната индустрия е изградена. През последните години той предприема самостоятелни пътувания из Европа, от Брест до Талин, без екип и без излишен комфорт, само с кучето си за компания. Шофира с ограничена скорост, спи в градини на хора, които го приютяват, и отказва всички типични изисквания на звездите - хотели, кетъринг, гримьорни.

Част от неговата мисия е и плаването с платноходката Ninnog, с която вече е обиколил Ирландия, Фарьорските острови, Шотландия, Шетланд, Уелс и Корнуол, а през лятото на 2025 г. добави и Арктика към този маршрут. Там, в откритото море, далеч от шума и тежестта на света, Tiersen намира вдъхновение за новата си музика.

Албумът Rathlin from a Distance съдържа осем пиано композиции, вдъхновени от тези плавания, медитации върху природата и човека. Tiersen споделя:

“Има нещо преобразяващо в това да си в морето. Далеч от шума и тежестта на света, оставаш само с първичните сили на природата и със себе си.”

Той описва музиката си като „карта към себе си“, водеща до онази същност, която често се губи под натиска на обществени очаквания.

„Това е зов към свързване, към уязвимост и към намиране на утеха в автентичността, която идва, когато се изправиш срещу силите около себе си и в себе си“, казва Yann Tiersen.

Втората част на проекта, The Liquid Hour, е контрапункт – енергичен електронен поток, в който се преплитат психеделични ритми, ярост и надежда. Звукът на съпротивата срещу системите, които задушават света, и зов за ново начало – по-чисто, по-свободно, по-човешко.

Концертът на Yann Tiersen в Sofia Live Club обещава да бъде не просто музикално преживяване, а интимна среща с артист, който създава изкуство отвъд формите и жанровете – с честност, уязвимост и дълбока връзка с природата и човешката душа.

Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com и мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 18.30ч.

Начало: 20ч.

