БГ филм триумфира в САЩ!

Късометражният игрален филм „Божоле“ на режисьора Ирена Даскалова спечели наградата за най-добра драма на международния филмов фестивал в Канзас Сити в САЩ.

Тази година в престижния фестивал са кандидатствали над 3000 продукции, но са били селектирани само 49. Сред тях е и „Божоле“.

"Божоле" е филм за една невъзможна любов, която ни учи да приемаме живота такъв, какъвто е. Заглавието идва от една метафора и символика, която обединих с историята, и това е всъщност историята на виното „Божоле“, което е младо, появява се в края на годината, когато всичко е утихнало, когато една цяла година завършва, умира по някакъв начин и идва новото начало", разказва режисьорът Ирена Даскалова, предаде БНТ.

Главните роли във филма са поверени на Дарин Ангелов, Диана Димитрова, Васил Бинев и Денис Даскалов.

