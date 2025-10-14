Кристо и Жан-Клод с дебют в Двореца

Националната галерия открива за първи път изложба на Кристо и Жан-Клод, с която отбелязва 90 години от рождението на творческия тандем. Официално пред публиката ще бъде показана първата за музейната колекция придобивка на знаковото произведение на Кристо – „Опакованият Райхстаг“ (Проект за Берлин, 1971–1995) от 1986 и други оригинални колажи.

Осъществяването на този проект отнема цели 24 години, през които Кристо и Жан-Клод реализират други 8 проекта, включени в изложбата: „Портите“ в Сентръл Парк, Ню Йорк Сити, (1979–2005); „Чадърите“ в Япония и САЩ (1984–1991); „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж (1975–1985); „Обградените острови“ в залива Бискейн, Маями, Флорида (1980– 1983); „Опаковани алеи“ в Мемориалния парк „Джейкъб Луус“, Канзас Сити, Мисури (1977– 1978) „Бягаща ограда“ в окръзите Сонома и Марин, Калифорния (1972–1976); „Океански бряг“ в Нюпорт, Роуд Айлънд (1974); „Стената – Опакованата римска стена“ във Виа Венето и Вила Боргезе, Рим, Италия (1973–1974)и „Завеса в долината“ в Райфъл, Колорадо (1970– 1972). Архивните видео материали, снимки и документи от опаковането на Райхстага – емблематичната сграда, която и до днес остава символ на демокрацията – е своеобразен исторически разказ на този проект.

С тази изложба Националната галерия отбелязва и две знакови годишнини от визионерските проекти на артистите – 30 години от „Опакованият Райхстаг“ в Берлин и 40 години от „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж. Тези събития бележат не само важни моменти в артистичното пътуване на Кристо и Жан-Клод, но и моменти, които променят културната история на Европа.

