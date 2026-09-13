Кристо и Жан-Клод с дебют в Квадрат 500
Осъществяването на този проект отнема цели 24 години
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Осъществяването на този проект отнема цели 24 години
Създават Регионален център за съвременно изкуство
Решението е символично
30 години от опаковането на Райхстага
Търгът се състоя в "Кристис" в Париж
Рисунките са от частните колекции на Спас Русев, Красимир Гергов и Любомир Василев
Той е моторът, а аз съм педалът на газта, казваше Жан-Клод за Христо Явашев
Артистите не се пенсионират – те умират, казваха Христо Явашев и Жан-Клод
Адвокатът на Явашев направи дарение за 3 милиона долара
Деца, ценители на възраст и политици се дивиха на творбите на артдвойката в Градската галерия Дълги опашки се извиха пред Градската галерия, където с...
Американци чакат часове, за да видят изложбата на Явашев и Жан-Клод