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Кристо и Жан-Клод в София

Кристо и Жан-Клод в София

Деца, ценители на възраст и политици се дивиха на творбите на артдвойката в Градската галерия Дълги опашки се извиха пред Градската галерия, където с...

13 септември | 21:05
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