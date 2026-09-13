Какво видя Владимир Карамазов зад стените на „Белене“?
Актьорът фотограф представи първата си фотокнига „For the Grace of God“
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Актьорът фотограф представи първата си фотокнига „For the Grace of God“
Изложбата „Сънища на будния разум“ продължава до 21 октомври
Осъществяването на този проект отнема цели 24 години
Той е водещият видео артист в България, коментира международният арт дилър Стефан Стоянов
„Цветя за медиците“ се открива днес в Националната галерия от 17:00 часа
От септември 2018-а тя беше временно изпълняващ длъжността
Националната галерия благодари на своите меценати с мащабна експозиция
Ще стане ясно дали като и.д. директор има конфликт на интереси, каза министърът на културата
110 години от рождението на Вера Недкова отбелязва Националната галерия
Картината на Марин Устагенов "Създаване на таен революционен комитет в Софийско" не е показвана досега
Жените в живота на гения Пабло Пикасо, неговото семейство, модели от света на класическото и сюрреалистичното изкуство и темата с бикоборството. Всичк...