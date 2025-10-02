Мария Бакалова влиза в трилър. Мистериозна роля

Номинираната за „Оскар“ Мария Бакалова и Джорджина Кембъл ще участват заедно с ЛаКийт Станфийлд в „Double Blind“, нов независим трилър на режисьора Джон Хайъмс („Alone“), съобщават източници на Deadline, предаде БГНЕС.

Въпреки че все още не е потвърдено, се съобщава, че филмът разказва за учен, който разработва лек за деменция и започва да „губи време“, наблюдавайки как ежедневието му излиза извън контрол.

Това, което започва като няколко изгубени минути, бързо се превръща в изгубени часове и изгубени дни. Когато излиза от поредния си припадък и вижда, че има дете, което не е имал преди, и разкошен дом, който не разпознава, започва надпревара с времето, за да събере парчетата от пъзела, преди да загуби всичко.

Детайлите за героите са в тайна. Дейвид Липър от Latigo Films е продуцент заедно с Том Бътърфийлд от Culmination Productions и Ричард Рийд от BuzzFeed.

