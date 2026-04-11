Нещо се случва в Ирландия! Външно с предупреждение към българите

Министерството на външните работи (МВнР) уведомява, че поради продължаващи протести в Ирландия на множество места в страната са организирани блокади.

Възможни са затруднения във функционирането на обществения транспорт, включително в столицата Дъблин, като много от услугите вече са частично преустановени. Това се посочва в информация, публикувана в сайта на външното министерство.

Препоръчва се на българите, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване, включително до летище Дъблин.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Ирландия на дежурен телефон за спешни случаи: +353 876 830 566 или на е-mail: [email protected].

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации в чужбина се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център”: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: [email protected].

Препоръчваме на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/ireland и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg).

Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.

