Разкошен наш град влезе в телефона. Революционно приложение

Нова дигитална услуга ще помага на българските и чуждестранните туристи да планират и организират лесно своята почивка в Бургас.

Приложението вече е налично за безплатно сваляне в Google app store и Apple Store, съобщиха от Община Бургас, посочвайки, че по този начин се прави още една крачка напред в разширяването на дигиталните услуги в сферата на туризма.

До седмица стартира и разширена кампания за популяризиране на виртуалния асистент.

Какво представлява GoToBurgas?

Градският асистент е лесен за навигиране, двуезичен и с негова помощ може да откриете най-доброто от Бургас – събития, забележителности, заведения, атракциони и хотели.

Той ориентира бързо и лесно потребителите, които само чрез задаване на минимален брой въпроси получават и персонални идеи, и вдъхновение за преживявания в точния момент.

GoToBurgas ви помага да разгледате най-добрите места в града, предстоящи събития, местни новини и времето в реално време — всичко в едно приложение.

