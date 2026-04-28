Бургас запазва цените за улично паркиране

Общинският съвет в Бургас взе окончателно решение да не променя цените за платено паркиране в града, въпреки очакванията за актуализация. На днешното заседание местните депутати приеха изменения в съответната наредба с 29 гласа „За“, с което бе потвърдено, че таксите остават на досегашните си цени.

Шофьорите в морския град ще продължат да плащат по 1 евро на час за паркиране както в "Синя", така и в "Зелена зона". Остава в сила и възможността за кратък престой от 30 минути срещу 50 евроцента. Според икономическата обосновка на общинарите в Бургас тази цена покрива разходите за поддръжка на зоните и маркировката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com