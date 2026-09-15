Бургас запазва цените за улично паркиране
Общинарите на вдигнаха таксите за "Синя" и "Зелена зона"
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Общинарите на вдигнаха таксите за "Синя" и "Зелена зона"
Събитието е под егидата на кмета
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Очаква ни „най-вкусния и сладък“ тематичен укенд
Общината завежда дела срещу нехайни собственици на паметници на културата
За втора поредна година ще бъдат връчени националните награди за стендъп комедия "Golden Mic Awards"
Събитието, което вдъхновява младите
Престъплението е разкрито благодарение на служители от Община Бургас
От седми септември стартира новата система за електронно таксуване в градския транспорт. Нововъведенията се случват благодарение на проекта "Интегрир...
Община Бургас получи "зелена светлина" за реализацията на проекта "Сверна дъга". Новото трасе ще сложи край на претоварения трафик, който идва от маги...
Община Бургас започва градеж на нова модерна детска градина в комплекс "Меден рудник". Забавачката ще се намира в двора на съществуващата ЦДГ "Чайка"...
Гамени и вандали ще бъдат изтипосани в електронният сайт на община Бургас. За тях е предвиден специален раздел, който ще играе ролята на "стена на сра...
Община Бургас е избрана да участва в диалог с представители на местната власт от Япония в рамките на проекта "Световни градове". Нейни партньори в ини...
Споразумение за он-лайн услуги на всички граждани подписаха кметът на община Бургас Димитър Николов и и.д. директор на НАП-Бургас Татяна Кънчева. С до...
Спешен телефон за граждани по почина на "112" откриха в община Бургас. Услугата е безплатна, денонощна и вече е активна. Жителите и гостите на града м...
Кметството ще го изплаща на лизинг, останалите 3 платформи също работят Бургас. Супер мощен паяк за бронирани джипове и лимузини тръгва по улиците на...
Бургас. Общата избирателна активност в област Бургас е 18,36%. Това стана ясно от председателят на РИК Бургас Стоян Арнаудов, цитиран от "Фокус". 68...