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Бургас с он-лайн услуги

Бургас с он-лайн услуги

Споразумение за он-лайн услуги на всички граждани подписаха кметът на община Бургас Димитър Николов и и.д. директор на НАП-Бургас Татяна Кънчева. С до...

07 юли | 17:45
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