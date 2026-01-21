Гърция вдига блокадите, но фермерите удариха на камък

Гръцките фермери започнаха поетапно да прекратяват пътните блокади в страната, след като продължилите близо два месеца преговори с правителството не доведоха до съществени отстъпки за аграрния сектор. От протестния лагер край Лариса съобщиха, че земеделците и животновъдите остават с ограничени субсидии и помощи, както и с висока данъчна тежест, съобщи БНР.

Въпреки недоволството си, след 53 дни на протести тракторите от днес постепенно напускат ключовите пътни артерии. На част от блокадите земеделската техника ще остане до петък, когато фермерите планират демонстрации в центровете на големите градове.

Полицията съдейства за организираното изтегляне на машините, за да бъдат напълно освободени пътищата. В района на Лариса обаче движението все още е затруднено и част от трафика се пренасочва по обходни маршрути, тъй като на място има около 5 000 трактора.

Междувременно фермерските организации подготвят мащабен протест в Атина пред парламента, но без земеделска техника. Те настояват за срещи с народните представители и с лидерите на всички политически партии.

Гръцките фермери заявиха още, че подкрепят протестите на своите колеги в други европейски държави и планират да се включат в общи демонстрации в защита на интересите на земеделския сектор в ЕС.

