Стачките продължават. Ще има ли фестивал в Торонто

Въпреки че все още няма яснота дали звездите ще преминат по червения килим заради продължаващите стачки на актьорите и сценаристите, международният филмов фестивал в Торонто представи звезден състав за 48-ото си издание, започващо на 7 септември, съобщи Асошиейтед прес, цитирано от БТА

Сред заглавията, чиито световни премиери ще се състоят в Торонто тази година, са драмата на Крейг Гилеспи "Глупави пари" ("Dumb Money") с Пол Дейно и Пийт Дейвидсън, "Лий" на Елън Курас с Кейт Уинслет в ролята на военната фотографка Лий Милър и "Езра" на Тони Голдуин с Робърт де Ниро и Роуз Бърн.

Към Торонто се насочват още "Нокс си отива" ("Knox Goes Away") на Майкъл Кийтън с Ал Пачино и Джеймс Марсдън, "Северна звезда" ("North Star") на Кристен Скот Томас със Скарлет Йохансон и Сиена Милър, драмата на Нетфликс "Pain Hustler" на Дейвид Йейтс с Емили Блънт и Крис Евънс и "Погребението" ("The Burial") на Маги Бетс с Джейми Фокс и Томи Лий Джоунс.

На кинофестивала в Торонто ще дебютират като режисьори Анна Кендрик с "Жена на часа" ("Woman of the Hour") и Крис Пайн с "Пулман" ("Poolman").

Фестивалът е ключова платформа за Холивуд, на която дебютират есенните филми и кандидатите за награди. Но подобно на филмовия фестивал във Венеция, който започва около седмица по-рано, организаторите в Торонто с тревога следят стачките на актьорите и сценаристите в САЩ. Докато тези стачки продължават, профсъюзите забраняват на актьорите и сценаристите да промотират филмите си. Кинофестивалът в Торонто ще продължи независимо от това, но една продължаваща стачка би лишила фестивала от звезди.

Сред другите заглавия, които ще бъдат представени на кинофестивала в Торонто, са "Останалите" ("The Holdovers") на Александър Пейн с Пол Джамати в ролята на преподавател в пансион, "Хитман" на Ричард Линклейтър - екшън комедия с Глен Пауъл и Адрия Архона, "Наяд" на Елизабет Чай Васархели и Джими Чин с Анет Бенинг в ролята на плувкинята на дълги разстояния Даяна Наяд, "Краят ни започва от" ("The We End Start From") на Махалия Бело с Джоди Комър в ролята на майка, бягаща от наводнен Лондон и "Wildcat" на Итън Хоук с дъщеря му Мая Хоук в ролята на писателката Фланъри О'Конър.

Футболната комедия на Тайка Уайтити "Следващият гол печели" ще открие тазгодишния фестивал в Торонто, който ще продължи до 17 септември, пише БТА