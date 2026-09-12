Всичко за Гъвкаво Работно Време

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Работим по нови правила

Работим по нови правила

От днес вече ще работим при нови правила. Всеки ще може да избира колко часове да прекарва в офиса, с което се слага край на 8-часовия работен ден. В...

20 юли | 8:04
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