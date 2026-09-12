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Пълна промяна на пазара на труда
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Пълна промяна на пазара на труда
Новите правила ще важат за майки и бащи на деца до 12 години през цялата година
Мярката ще обхване родители на деца до 12 години и няма да важи само за лятната ваканция
От днес вече ще работим при нови правила. Всеки ще може да избира колко часове да прекарва в офиса, с което се слага край на 8-часовия работен ден. В...