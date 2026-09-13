Лъснаха трагични подробности за убийството край Смолян
Екстремен планинар с военна подготовка намушка мъж и сложи белезници на бившата си любима
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Екстремен планинар с военна подготовка намушка мъж и сложи белезници на бившата си любима
Една много обичан и уважаван човек
69-годишен мъж е в неизвестност от понеделник
Мъжът се придвижвал със ски
Приятелите продължават да търсят изчезналия турист Жири Вана. Чехът е в неизвестност от 18 юни. 37-годишният мъж пристигнал у нас за планински преходи...
Aлпинист от Франция намери сандъче със скъпоценни камъни, докато се катерел по ледника на връх Монблан, информира френското издание на TheLocal. План...
Благоевград. 67-годишен турист от Разлог почина на място в местността Жълтите скали над хижа "Яворов" в Пирин планина. Никола В. бил с група възрастн...