Треньорка прати момче в шоковата зала!

Треньорката на плувен клуб „Бриз“ - Бургас Соня Стойчева, е пребила 15-годишен тийнейджър с душ-слушалка в женската съблекалня на Парк Арена ОЗК.

Тази информация получи Флагман преди минути.

В коридорите, близо до стаите на треньорите, разкритие направи Маргарита Христова - треньор на плувен клуб „Метропол“. Пред камерата тя потвърди за инцидента с ученика и нейната колежка. Христова твърди, че това не е първият случай на агресия от страна на Стойчева.

„Едно от децата ме уведоми, че наш възпитаник от клуб „Метропол“. е бил нападнат от треньорката Соня Стойчева. Слязох да проверя какво се случва-. Заварих го разплакан.

След няколко минути, когато се успокои, ми обясни, че въпросната треньорка го е била. На място пристигна линейка и откараха момчето в болница. Доколкото знам е в Шокова зала“, заяви треньорката от ПК „Метропол“.

Христова обясни, че не знае каква е причината за поведението на Стойчева.

По непотвърдена информация на Флагман ученикът е бил заварен да разговаря с възпитаничка на клуб „Бриз“ и това вбесило треньорката на отбора. Не е ясно каква тема са обсъждали, но това накарало Стойчева да грабне душ-слушалката и да започне да налага тийнейджъра по главата.

Соня Стойчева си е тръгнала внезапно. На място е имало екип на Второ РУ на МВР - Бургас, съобщиха наши източници.

Очаква се местоположението ѝ всеки момент да бъде установено и тя да даде обяснения за случилото се пред органите на реда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com