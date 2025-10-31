Легендарен самолет каца на летището в София

На 1 ноември, около 15:30 ч., на летище „Васил Левски“ – София ще кацне един от най-впечатляващите транспортни самолети в света – Антонов-124 „Руслан“.

Самолетът с украинска регистрация ще извърши кратко кацане за презареждане и ще бъде разположен в западната част на летището.

Авиационните ентусиасти ще имат рядката възможност да наблюдават отблизо излитането и кацането на този инженерeн шедьовър – истинско събитие за всички фенове на авиацията у нас.

