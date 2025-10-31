Катастрофа и тежък бой в столицата!

Жена е в болница с травма на главата, а мъж е задържан след катастрофа и бой в центъра на София, съобщава "Фокус", позовавайки се на информация от СДВР.

Сигнал за инцидента е получен в 14:50 днес, когато възникнало леко произшествие до НДК - в посока кв. "Бояна".

След удара, шофьорите на двете коли - мъж и жена, излезли от превозните средства и влезли в конфликт.

По време на свадата 56-годишният шофьор посегнал на 45-годишната водачка на другата кола, вследствие на което тя паднала на земята.

Откарана е в болница с травма на главата, а мъжът е задържан, добавят от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

