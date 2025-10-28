Ужас! Наш ТВ водещ мастурбира пред момиче

Истина ли е е всичко това?

Разпознат от гражданите като известен водещ от екрана е 38-годишният мъж, хванат да мастурбира пред дете на улицата.

За извратения мъж сигнализираха жители от столичния кв. "Гео Милев" преди няколко дни. Те го засекли на бул. "Шипченски проход", където опитал да заговори и хване момиче от 8-и клас. Казал й че е симпатична и я питал дали иска да се запознаят. Ученичката отклонила поканата. Тя е успяла да го снима въпреки шока. Избягала, а жалба е подадена в Първо РПУ, съобщава Анелия Василева в социалните мрежи.

Тя пуска и снимка на заподозрения, за да предупреди останалите родители.

Малко преди това се оказва, че заподозреният е вилнял в жк "Люлин" пак посред бял ден. Той издебнал 14-годишно момиче, което си разхождало кучето, и го последвал. Когато девойката се обърнала, видяла непознатия с разкопчани панталони да се самозадоволява. В този момент приближил минувач, извратенякът се изплашил и побягнал.

Докато притеснените родители издирват кой е похотливият ексхибиционист, граждани разгадават загадката. На снимката, качена в социалните мрежи, те разпознават медийно лице, което преди години е водил музикална класация и дори е гостувал в светско предаване със скандална водеща. Името му съвпада с инициалите от информацията от държавното обвинение за самоличността му.

След като криминалистите се заемат със случая, те задържат 38-годишния мъж. Софийската районна прокуратура го обвинява за хулигански действия, извършени пред непълнолетно момиче. Той е задържан за 72 часа, ще се иска постоянният му арест от съда.

Междувременно стана ясно, че последно мъжът е работил като портиер в район "Изгрев". След разкритията е бил отстранен от работното си място, пише България днес..

