Ужас! Наш ТВ водещ мастурбира пред момиче ОБНОВЕНА
Как са успели да го разпознаят
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Как са успели да го разпознаят
Водещ на едно от най-популарните предавания
Създава неудобства на колегите си
Почина на 88-годишна възраст
И даде за пример думите на Христо Стоичков
Разкритието на Петър Вучков
Отиде си на 82-гаодишна възраст
Ричард Кийз е популярен сред милиони футболни фенове
Коя е причината за атаката
Разправията стана в студиото на БТВ
Ще води вечерна музикална и хумористична програма
Известен китайски тв водещ ще бъде наказан заради квалификации и майтапи, които отправял по адрес на Мао Цзедун, съобщиха държавни медии. На видеозапи...
Водещ от американската испаноезична телевизия "Юнивижън" уволни бе уволнен заради това, че сравнил Мишел Обама с маймуна. Водещият Роднер Фигероа каза...