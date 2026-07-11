Почина легендарен телевизионен водещ

Един от най-известните британски телевизионни водещи Дермот Мърнахан е починал, година след като разкри, че му е поставена диагноза рак на простатата в четвърти стадий. Бившият журналист на BBC, ITV и Sky News беше на 68 години. Като неизменна фигура в британските телевизионни новини в продължение на пет десетилетия, той водеше водещи предавания, сред които „ITV Evening News“ и „BBC News at Six and Ten“.

„С голяма тъга семейството на Дермот Мърнахан съобщава, че той е починал в дома си в Северен Лондон рано тази сутрин“, заявиха близките му в изявление, публикувано в профила му в X. „Той почина мирно, заобиколен от близките си.“

Мърнахан беше основен водещ на „BBC Breakfast“ от септември 2002 г. до декември 2007 г., а също така водеше викторината „Eggheads“, припомня BBC.

Когато разкри диагнозата си миналото лято, той заяви, че „реагира положително“ на лечението и „се чувства добре“.

Той се превърна в откровен застъпник за това мъжете да се подлагат на тестове за това заболяване.

„Излишно е да казвам, че моето послание към всички мъже над 50 години, които са в групи с висок риск или проявяват симптоми, е: подложете се на тест и се застъпете за рутинни прегледи на простатат", призова Мърнахан тогава.

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