Разкриха всичко за смъртта на Бони Тейлър

Гастроентерологът Жак Матон изброи характерните симптоми на болестта, която отне живота на емблематичната британска певица Бони Тейлър. Той ги разкри в разговор с Metropoles.

Според Матоун, чревната перфорация на Тайлър е спешно медицинско състояние, изискващо незабавна хирургическа намеса. Основната опасност от това състояние е, че разкъсването на чревната стена може да позволи на изпражненията и бактериите да навлязат в коремната кухина, причинявайки сериозни и фатални инфекции, предупреди той.

Лекарят посочи внезапна и изключително силна коремна болка, треска, втрисане, гадене, повръщане и коремна скованост като симптоми на чревна перфорация. Проктологът Данило Муньос добави, че това състояние може да има много причини, включително усложнен апендицит, чревна непроходимост, дивертикулит, проблеми с кръвоснабдяването на органа, болест на Крон, тумори, наранявания и усложнения от медицински процедури.

Блиц припомня, че легендарната уелска певица Бони Тайлър, чийто емблематичен глас стои зад световните хитове „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ и „It's a Heartache“, почина на 75-годишна възраст.

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