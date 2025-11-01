Крими

Първи подробности за убийството в София. Жертвата е...

Образувано е досъдебно производство

Първи подробности за убийството в София. Жертвата е...
01 ное 25 | 11:40
1465
Фатме Мустафова

Лъснаха брутални разкрития за зверството, извършено тази нощ в София. Припомняме, че мъж извърши убийство в денонощен магазин, намиращ се на централната софийска улица "Цар Симеон".

Жертвата е жена на 45 години.

Била е застреляна. Има огнестрелна рана в главата. И по първоначални данни е убита с 4 куршума.

"Сигналът е получен в 22:59 часа. Линейката е там за 8 мин, но само констатира смъртта на жената", информират от Спешна помощ, цитирани от bTV.

Образувано е досъдебно производство.

Извършителят на зверството се издирва. Той избягал от местопрестъплението със скъп автомобил.

По непотвърдени до момента данни убиецът имал връзка с жената, която е собственичка на магазина и понякога давала нощни смени там.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Крими
Още от Крими
Коментирай